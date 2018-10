Billigflieger Ryanair erkennt spanische Pilotengewerkschaft Sepla an

24. Oktober 2018 , aktualisiert 24. Oktober 2018, 21:04 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Übereinkunft mit Sepla orientiert sich an denen in anderen Ländern. Anfang November will die irische Airline nun mit Tarifverhandlungen beginnen.