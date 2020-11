Billigflieger: Ryanair macht erstmals seit Jahrzehnten im Sommer Verlust

Mitten in der Coronavirus-Pandemie mit ihren umfassenden Reisebeschränkungen hat Ryanair den ersten Verlust im Sommerhalbjahr seit Jahrzehnten eingeflogen. Von April bis September fiel ein Fehlbetrag von 197 Millionen Euro an, wie der irische Billigflieger am Montag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 1,15 Milliarden Euro in der Bilanz gestanden.