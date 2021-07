Billigflieger Ryanair macht weiter Verlust – rechnet aber mit deutlicher Erholung im Sommer

Die schleppende Erholung des Reisegeschäfts in der Coronakrise hat den Billigflieger Ryanair in den roten Zahlen gehalten. Unter dem Strich stand im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) ein Verlust von 273 Millionen Euro, wie der Easyjet-Rivale am Montag in Dublin mitteilte. Damit fiel das Minus fast anderthalb Mal so hoch aus wie kurz nach Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor.