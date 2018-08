Billigflieger Ryanair-Piloten in Italien stimmen Tarifvertrag zu

28. August 2018 , aktualisiert 28. August 2018, 14:11 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Ryanair kämpft in internationalen Tarifstreitigkeiten derzeit an vielen Fronten. In Italien bahnt sich eine Einigung an – in Deutschland noch nicht.