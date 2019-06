Billigflieger: Verdi wirft Ryanair vor, Wahl von Betriebsräten zu verhindern

„In der Arbeitskultur sind wir noch weit entfernt von einem Durchbruch“, sagte Verdi-Expertin Katharina Wesenick am Mittwoch in Berlin. Denn die Airline argumentiere damit, nach dem Betriebsverfassungsgesetz keinen Betrieb in Deutschland zu haben. „Wir akzeptieren diese Rechtsauffassung nicht.“ Ryanair lehnte eine Stellungnahme dazu ab.