Billigflieger: Weitere Streiks bei Ryanair in Spanien geplant

Inmitten der Arbeitskämpfe in der europäischen Luftfahrtbranche planen Gewerkschaften weitere Streiks des Kabinenpersonals bei Ryanair in Spanien. An mehreren Tagen vom 12. bis 28. Juli solle der Flugbetrieb für jeweils 24 Stunden lahmgelegt werden, kündigten die Gewerkschaften USO and Sictpla am Samstag an.