Billigmode „Jedes Stück, das H&M verbrennt, ist eins zu viel“

Wie kommen Sie darauf?

Das was H&M unter Recycling versteht, hat wenig mit dem zu tun, was die Verbraucher erwarten und noch weniger mit dem, was ihnen in den Werbespots gezeigt wird. Aus einer alten Jeans wird in den allermeisten Fällen eben nicht das Material für eine neue Hose gewonnen. Und aus einem gebrauchten Hemd entsteht in der Regel kein neues. Vielmehr werden die von H&M gesammelten Altkleider, die sich nicht mehr tragen lassen, zu Putzlappen verarbeitet, oder als Füllmaterial für Autositze genutzt. Das ist zwar besser als Kleidung wegzuschmeißen, aber eben kein echtes Recycling, sondern de facto „Downcycling“. Tatsächlich werden nur 0,5 Prozent der eingesammelten Altkleider wieder zu neuen Fasern und neuen Kleidungsstücken verarbeitet.