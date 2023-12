Billigmodehändler: Wie Shein Textilketten wie Zara und H&M Konurrenz macht

Ein weiterer Unterschied: Während Shein vor allem in China nähen lässt, lassen H&M und Inditex auch vieles in anderen Ländern produzieren. 98 Prozent der Inditex-Produktion wurde 2022 in zwölf Ländern gefertigt, darunter Portugal, Marokko, die Türkei und Spanien. Laut einem Sprecher lässt H&M einen Großteil seiner Artikel in Bangladesh und China nähen. Shein lehnte einen Kommentar zu seinem Zulieferer-Netzwerk ab. Allerdings zeigen jüngste Einfuhrdaten, dass praktisch alle Produkte, die Shein in die USA einführte, aus China kamen.