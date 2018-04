Billigmodekette: Primark gleicht schwaches Zuckergeschäft bei Mutter AB Foods aus

LondonDie Geschäfte der Billigmodekette Primark boomen und helfen dem Mutterkonzern AB Foods, Schwächen in der Zuckersparte auszugleichen. In der zweiten Jahreshälfte sei mit einem stärkeren Wachstum und besseren Ergebnismargen bei Primark zu rechnen und AB Foods gehe davon aus, den operativen Gewinn und den Umsatz auf Konzernebene zu verbessern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.