Primark gehört zum Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods), der sinkende Gewinne für sein Textilgeschäft vermeldete. Als Grund nannte der Konzern gestiegene Kosten, die nicht alle an die Kunden weitergegeben worden seien. Der erste Primark-Store in Deutschland wurde 2009 in Bremen eröffnet.



