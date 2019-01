 Bio-Kosmetikhersteller: L´Occitane kauft Beautymarke Elemis für 900 Millionen Dollar

HongkongDie französische L'Occitane en Provence, die weltweit Kosmetikprodukte vertreibt, hat für 900 Millionen US-Dollar (rund 785 Millionen Euro) die amerikanische Hautpflege-Marke Elemis gekauft. Damit gehört der Kauf zu den teuersten in der Geschichte der Branche. Offenbar plant das französische Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg die großflächige Expansion nach Großbritannien und in die USA.