Biomarkt Geht die Biobranche den Bach runter?

So zumindest klingen die jüngsten Alarmmeldungen aus der Bio-Branche. Da prognostiziert etwa Götz Rehn, Chef der Biosupermarktkette Alnatura, in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ „den schlimmsten Einbruch seit 35 Jahren“. Bio-Landwirte würden ihre Ware nicht los, weil die Nachfrage eingebrochen ist. „Das Drama, das sich da anbahnt, ist gigantisch“, so Rehn. Heißt es jetzt also: Bye, bye, Bio? Stehen Ökohändler und -Landwirte tatsächlich reihenweise vor dem Aus?