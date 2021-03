Birkenstock-Übernahme Haute Couture trifft Fußbett

Wird Bernard Arnault künftig in Birkenstock-Latschen herumlaufen? Die Frage beschäftigt Frankreich tatsächlich, seit der reichste Bürger des Landes und Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH Ende voriger Woche über die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton sowie die Finanzholding seiner Familie, Financière Agache, die Mehrheitsübernahme bei dem Schuhfabrikanten aus Linz am Rhein ankündigte. Mon Dieu, schnell her mit dem Riechsalz. Französische Eleganz trifft auf die „deutschesten aller Sandalen“. Als Kompliment war die Beschreibung in den Kommentaren nicht gedacht. Praktisch, aber grässlich, so lautet das Urteil über die modische Expertise des Nachbarn. So mancher Berichterstatter erklärte erst einmal, was ein Fußbett ist - und war sicher, dass dessen Allianz mit Haute Couture nur eine weitere (fürchterliche) Folge der Corona-Pandemie sein könne, in der die Sitten im Home Office verkommen.