Birkenstock vor Börsengang Von der Krankenhaus-Sandale zum Hollywood-Accesoire – und wie weiter?

Man sollte Bernard Arnault viel zutrauen, nicht ohne Grund ist der französische Unternehmer der reichste oder zweitreichste Mensch der Erde (abhängig von Aktienkursen und Tagesform). Aber ob er auch Einfluss auf die Requisiten im Barbie-Film gehabt hat? Jedenfalls ist die Produktplatzierung in dem erfolgreichen Film, der am 20.07. in die Kinos kam, ganz nach seinem Geschmack: Hauptdarstellerin Margot Robbie trägt, als sie sich für die echte Welt entscheidet, ein Paar Birkenstock, Modell „Arizona“. Farbton: „High Shine Light Rose“.