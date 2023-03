Björn Gulden mit zwei Vorstandsaufgaben Adidas-Vorstandsumbau: Die Marke ist jetzt Chefsache

Vor allem Guldens eigener Zweitjob ist in diesem Umbau ein deutliches Signal: Die Markenführung ist Chefsache. Denn der Vorstandsbereich Global Brands bedeutet die operative Verantwortung für neun Geschäftseinheiten, darunter Fußball, Basketball, Laufsport, Outdoor und auch das Design sowie das Marketing. „Ich bin im Prinzip für all das verantwortlich, was der Konsument von Adidas sieht“, erklärte Gulden im Anschluss an die Konferenz. Warum der Wechsel? „Ich war bei Puma mehr als acht Jahre für all dies verantwortlich. Es ist sehr schwierig für mich, ein CEO zu sein, der keine Kontrolle hat über die Marke. Das wäre wie ein armer Junge, der in der Mitte sitzt und zuschauen muss.“