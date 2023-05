Björn Guldens erste drei Monate Alles gut bei Adidas – ohne Ye

Am Ende fügen sich alle Veränderungen zusammen zu einer auffällig unauffälligen Zahl: Adidas hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 in etwa so viel umgesetzt wie in den ersten drei Monaten des Vorjahres, rund 5,3 Milliarden Euro. Ein minus von 0,5 Prozent. Kaum wahrnehmbar. Doch dahinter, das macht der neue Adidas-Chef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz mit Analysten und Journalisten deutlich, verbirgt sich jede Menge Bewegung und Umgestaltung.