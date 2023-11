Black Friday 2023 Lohnen sich die Angebote an den Schnäppchen-Tagen wirklich?

Der Cyber Monday ist die Antwort der Online-Shops auf den traditionellen Black Friday und fällt auf den Montag, der nach Thanksgiving folgt – in diesem Jahr also auf den 27. November.



Die meisten Online-Händler nutzen diese „Shopping-Feiertage“ inzwischen aus und werben wochenlang – in der Black Week und Cyber Week – mit angeblichen Angeboten. Laut der Preisvergleichsplattform idealo ist mittlerweile der komplette November ein „Schnäppchenmonat“: „Unserer Erfahrung nach können Verbraucher nicht nur am Aktionstag sparen,“ kommentiert Florian Kriegel, Preisexperte bei idealo. Das bestätige auch die Preisstudie: 86 aus den 100 beliebtesten untersuchten Kategorien auf idealo.de waren der Plattform zufolge im vergangenen Jahr im November im Schnitt günstiger als im Vormonat Oktober. 61 waren sogar an mindestens einem Tag im November günstiger als am Black Friday selbst.