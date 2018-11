Das könnte helfen, einen neuen Rekord aufzustellen. „Wir rechnen damit, dass der Umsatz im Zusammenhang mit dem Black Friday auf rund zwei Milliarden Euro in Deutschland steigt“, sagt Kay Manke von der Unternehmensberatung BearingPoint. „Der Bekanntheitsgrad des Black Fridays ist vor allem in der Altersgruppe zwischen 18 bis 34 mit mehr als 90 Prozent enorm hoch“, sagt Manke.



Was nach einen tollen Geschäft vor allem für den Handel klingt, könnte aber auch ein einfacher Verschiebebahnhof sein. Das Problem: Die Kunden kaufen zwar, aber dafür weniger an anderen Tagen. Das eh starke Vorweihnachtsgeschäft, in dem viele Händler ein bis zwei Drittel ihres Jahresumsatzes machen, erlebt so einen Peak – auf Kosten der anderen Tage und auch zum Leidwesen der Paketboten.