Wohin das führe, sei bislang noch nicht abzusehen. Zunächst befinde sich die Marke „Black Friday“ noch auf dem aufsteigenden Ast, weiß Schulte. Besonders in Deutschland, das preisaggressiver sei als jede andere Nation und Kunden beim Kauf zunächst an Sparen und nicht Service oder Qualität dächten.



Ausgerechnet das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) musste entscheiden, ob der gut eingeführte Begriff auch in Deutschland als zugkräftiges Marketinginstrument genutzt werden darf. 2013 wurde „Black Friday“ als Wortmarke angemeldet, 2016 sicherte sich die in Hongkong ansässige Super Union Holding beim DPMA die Markenrechte und ließ Händler, die mit dem Begriff warben, abmahnen. Das DPMA muss nun entscheiden, ob so ein in die Sprache übergegangener Begriff überhaupt zu schützen sei. 14 Löschanträge überprüfte das DPMA und gab denen Recht, die meinten, man könne den Begriff nicht als Wortmarke schützen. Die Wortmarke wurde im März diesen Jahres gelöscht.