Black Friday für Benko? Die Signa-Krise droht zu eskalieren

Gibt es bis dahin keine Finanzierungszusage, drohe die Insolvenz, heißt es hinter den Kulissen. Die Folgen wären dramatisch: In der Sparte sind die prominentesten Immobilien der Gruppe gebündelt - vom Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe bis hin zum Hamburger Bauprojekt Elbtower. Zum Reich der Signa Prime zählen insgesamt mehrere Hundert Tochtergesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern, ein Großteil in Deutschland. Noch sei eine Rettung zwar nicht komplett vom Tisch, heißt es. Parallel zu den Verhandlungen würden aber trotzdem Alternativen vorbereitet.