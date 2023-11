Black Friday: Verdi ruft am Black Friday zu Streiks bei Amazon auf

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Schnäppchen-Tag „Black Friday“ Verteilzentren des Online-Riesen Amazon. Mit Beginn der Nachschicht von Donnerstag auf Freitag würden die Beschäftigten in den fünf Verteilzentren Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Dortmund und Bad Hersfeld die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi an.