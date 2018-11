Black Friday Verdi ruft zu Streiks bei Amazon auf

Für den weltgrößten Internethändler Amazon begann der Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts in Deutschland mit einem Streik. Die Gewerkschaft ver.di rief die Beschäftigten am Standort Bad Hersfeld zum Ausstand auf, der mit der Nachtschicht begann und bis Mitternacht dauern soll. „Die Beschäftigten gehören besonders an einem Tag wie dem Black Friday in den Mittelpunkt gestellt“, sagte Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke. „Der Einsatz der Beschäftigten muss besser honoriert werden, durch eine höhere Bezahlung und durch ein tarifliches Weihnachtsgeld.“