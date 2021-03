Blick in die Bilanzen Amazon schreibt massive Verluste im europäischen Handelsgeschäft

Der Konzern, der wegen seiner Steuerpraktiken seit Jahren in der Kritik steht, zahlte mit seinen europäischen Töchtern höchst unterschiedliche Beträge an die Finanzämter. Während Amazon im eigenen Handelsgeschäft eine millionenschwere Steuergutschrift erhielt, überwiesen die beiden anderen Gesellschaften zwei- und dreistellige Millionenbeträge. „Die Körperschaftsteuer basiert auf Gewinnen und nicht auf Umsätzen“, teilte das Unternehmen dazu mit. „Amazon zahlt alle anwendbaren Steuern in allen Ländern, in denen wir agieren.“



Seit 2010 hat der Konzern nach eigenen Angaben europaweit mehr als 78 Milliarden Euro investiert. Dadurch seien unter anderem „erhebliche lokale Steuereinnahmen generiert“ und „viele tausend neue Arbeitsplätze“ geschaffen worden. Insgesamt arbeiten für das Unternehmen 135.000 Vollzeitbeschäftigte in ganz Europa.