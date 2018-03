Blitzanalyse: Henkel erhöht Dividende nach Rekordumsatz

Klebstoffsparte: Das Geschäft mit Klebstoffen für den Konsum- und Profimarkt wächst weiter am schnellsten. Das organische Wachstum (also ohne Zukäufe) betrug fünf Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Damit erreicht Henkel die Obergrenze des prognostizierten Wachstums. Auch mit der bereinigten Ebit-Marge von 18,5 Prozent lief es in der Klebstoffsparte des Düsseldorfer Konzerns am besten.