Blockade im Suezkanal Das sind die wichtigsten Wasserstraßen der Welt

Straße von Gibraltar: Die natürliche Meerenge zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantik ist nicht nur traditionell ein Streitthema zwischen Spanien und Großbritannien, sondern auch eine wichtige Wasserstraße für Handelsschiffe. Etwa 300 von ihnen passieren die Straße jeden Tag. Durch das knapp anderthalb Meter niedrigere Niveau des Mittelmeers herrscht ein ständig ostwärts gerichteter Wasserstrom an der Oberfläche. In Kombination mit den meist westlichen Winden, die sich in der Meerenge noch potenzieren, machte dies die Straße von Gibraltar lange zu einer schwer schiffbaren Wasserstraße.

Bild: AP