Blue Buffalo: General Mills bietet Milliarden für Tierfutterfirma

Minneapolis/Wilton

Der US-Lebensmittelkonzern General Mills will sich in einem Milliardendeal den heimischen Tierfutter-Hersteller Blue Buffalo Pet Products einverleiben. General Mills bietet 7,8 Milliarden Dollar (6,3 Milliarden Euro) für Blue Buffalo, wie der Hersteller von Häagen-Dazs-Eis und Knack-&-Back-Brötchen am Freitag in Minneapolis mitteilte.