Blue Origin „New Shepard“: Amazon-Chef Bezos' Rakete startet erfolgreich

New YorkBei der kommerziellen Erschließung des Weltraums ist Amazon-Gründer Jeff Bezos einen weiteren Schritt vorangekommen. So gelang es der Raumfahrtfirma des Multimilliardärs, Blue Origin, die Rakete Blue Shepard von Texas aus in den Weltraum zu schicken. Am Samstag hatte Bezos den Start der Rakete angekündigt.