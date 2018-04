Blue Origin „New Shepard“: Weltraumfirma von Amazon-Chef Bezos will Rakete testen

New YorkBei der privaten Erkundung des Weltraums liefert sich Amazon-Chef Jeff Bezos einen Wettlauf mit dem ebenfalls milliardenschweren Tesla-Chef Elon Musk, der mit seiner Firma SpaceX zum Mars fliegen will. Bezos verkündete, dass die von ihm finanzierte Raumfahrtfirma Blue Origin am Sonntag das Raumfahrzeug „New Shepard“ starten will. Mit dem Raumschiff will er künftig Touristen um die Erde schicken.