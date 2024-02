Böhme Fruchtkaramellen „Sobald wir was geändert haben, lagen die Bonbons wie Blei in den Regalen“

Auch für ihn selbst sei es unverständlich, aber „sobald wir etwas geändert haben, lagen die Fruchtkaramellen wie Blei in den Regalen“ und verkauften sich nicht mehr. „Das habe ich bei noch keinem anderen Konsumprodukt so erlebt“, sagt Ehlert. Jeder Marketingprofessor werde jetzt die Stirn runzeln, vermutet der Süßwarenexperte und „es ist uns auch selbst ein Rätsel, aber Böhmes Fruchtkaramellen sind schon ein sehr besonderes Produkt.“



Lesen Sie auch: Das sind die Preistreiber in deutschen Supermärkten.



Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 19. Januar 2023 bei der WirtschaftsWoche. Wir zeigen ihn aufgrund des hohen Leserinteresses erneut.