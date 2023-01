Boeing 747: Nach 53 Jahren: Boeings letzte „Königin der Lüfte“ wird ausgeliefert

In der 747 nahmen viele berühmte Fluggäste Platz. Als Stewardess bediente Linda Freier bei Pan Am Passagiere von Michael Jackson bis Mutter Teresa. „Es war eine unglaubliche Vielfalt an Passagieren. Menschen, die gut gekleidet waren, und Menschen, die sehr wenig hatten und alles, was sie hatten, für dieses Ticket ausgaben.“