Boeing 787 Lufthansa erhält ersten „Dreamliner“ von Boeing

Mit knapp zwei Jahren Verspätung erhält die Lufthansa an diesem Dienstag ihr erstes Langstreckenflugzeug vom Typ Boeing 787-9. Der sogenannte „Dreamliner“ mit 294 Plätzen soll gegen 11.00 Uhr aus Seattle kommend am Frankfurter Flughafen landen, wie ein Sprecher am Montag berichtete.