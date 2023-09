Börsengang von Birkenstock Von der Krankenhaus-Sandale zum Hollywood-Accessoire – und wie weiter?

„It's the year of the Birkenstock!“, jubelte die britische Tageszeitung „The Guardian“ im Februar 2013. Was war passiert? Im Frühjahr 2013 präsentierte die in der Modewelt verehrte britische Designerin Phoebe Philo für die Pariser Modemarke Céline eine pelzgefütterte Sandale, die mit ihren zwei breiten Riemen verdächtig nach Birkenstock aussah. Der Preis: 700 Euro. Die Vize-Chefredakteurin der britischen Vogue, Emily Sheffield, säuselte, sie habe „lustvoll gestöhnt“, als sie zum ersten Mal in die Schlappen schlüpfte.