Boom bei den Konditoreien „Wir verkaufen den kleinen Luxus“

Vor allem die Zahl der Bäckereien und Fleischereien ist seit 2008 deutlich gesunken. Rund 15.337 Bäckereien waren 2008 in der Handwerksrolle eingetragen, Ende 2018 waren es laut ZDH noch 10.926. Die Zahl der Fleischereibetriebe verringerte sich im selben Zeitraum von 18.320 auf 12.897.



Anders als Bäckereien oder Fleischerbetriebe leiden die Hersteller von Pralinen, Torten und anderen süßen Verführungen DKB-Präsident Schenk zufolge nicht so stark unter dem Verdrängungswettbewerb durch große Ketten oder Discounter. „In unserer Branche dominieren kleine und Kleinstbetriebe.“ Zugleich profitierten Konditoreien vom gestiegenen Ernährungsbewusstsein - nach dem Motto: „weniger, aber höhere Qualität“.



Auch wenn es Schenk zufolge Quereinsteiger gibt, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, plagen die Branche Nachwuchssorgen. Nicht immer wollen die Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten. Und der Verkauf eines größeren Betriebes kann auch schon mal am Geld scheitern. „Bei einer Konditorei mit Café kann es sich durchaus um eine siebenstellige Summe handeln“, berichtete Schenk, der gemeinsam mit seinem Bruder in der zweiten Generation ein Konditorei-Café in Augsburg führt.