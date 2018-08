Boxenboom Amazon verdoppelt die Zahl seiner Paket-Abholstationen

Das Prinzip ist dabei simpel: Wer bei Amazon Kunde ist, kann sich seine Bestellungen von Büchern bis zum Bügeleisen statt nach Hause zur Box liefern lassen. Kommt die Sendung dort an, bekommt der Kunde per E-Mail einen Abholcode. An der Station gibt er diesen ein und kann seine Ware in Empfang nehmen. Wer es innerhalb von drei Tagen nicht schafft, die Bestellung abzuholen, bekommt sein Geld zurück. Die Sendung geht dann automatisch an Amazon zurück.

Inzwischen gibt es die vollautomatischen grauen - oder, wenn Werbepartner vorhanden sind, auch bunten - Kästen in Städten wie Berlin, München, Essen und Köln. Sie stehen zum Beispiel vor Einkaufszentren, an Tankstellen und jenen Geschäften, mit denen der US-Internetkonzern zusammenarbeitet.