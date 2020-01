Branche in der Krise „Bäcker müssen raus aus der Billigfalle“

Interview von Henryk Hielscher 07. Januar 2020

Bild: imago images

Kronenbrot, Lila Bäcker, Hofmeister: reihenweise taumelten Bäckereiketten in den vergangenen Monaten in die Insolvenz. Was hilft gegen die Krise an der Brötchentheke? Restrukturierungsexperte Stefan Frings über die richtige Strategie in Zeiten von Backstationen und Tiefkühl-Teiglingen.