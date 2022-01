Seit nunmehr 15 Jahren setzt Apple im Smartphone-Segment neue Standards und konnte im vergangenen Jahr, trotz Corona-Einschränkungen und Lieferschwierigkeiten, seine Geschäftsbereiche weiter ausbauen. Wenn auch nicht unangefochten, so ist das iPhone in den Augen der Verbraucher auch in Zukunft ein Fixstern am Smart-Phone-Himmel. Immerhin sagen 18 Prozent der Deutschen, immer nur ein iPhone besessen zu haben und dies auch zukünftig tun zu wollen. Auch weist die Marke iPhone gegenwärtig zusammen mit Samsung Galaxy und Xiaomi die höchste Kundenzufriedenheit unter den beobachteten Marken auf. Deutlichste Baustelle ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Entscheidung der Marke für das „Right to Repair“-Programm, das es Nutzern ermöglicht, ihre Apple-Produkte selbst zu reparieren, könnte hier Abhilfe schaffen, da der verlängerte Nutzungszeitraum die wahrgenommenen Kosten senken könnte.



