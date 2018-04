Der Non-Food-Discounter Action hat vermutlich auch wenig Interesse an Prügeleien in seinen Filialen – doch die Gefahr ist so groß auch nicht. Denn das niederländische Handelsunternehmen hat die wechselnden Aktionen von Lidl und Aldi quasi zum Geschäftsmodell erklärt und bietet vorübergehende Sortimente nach dieser Art ständig an: Rund 6000 Artikel hat der Discounter insgesamt im Sortiment, nur 2000 davon dauerhaft. Action ist laut Selbstauskunft schlicht stets auf der Suche nach dem besten Preis, den der Händler an die Kunden weiterreichen will.