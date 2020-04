Adidas und andere Unternehmen können aus all dem mindestens zwei Sachen lernen: Drastische Maßnahmen müssen sehr gut erklärt und mit proaktiver Transparenz begleitet werden. Deichmann zum Beispiel musste klarstellen, dass es nie darum ging, die Miete nicht zahlen zu wollen, sondern die Vermieter zu bitten, sie zu stunden. Und: Eine Entschuldigung wird in der Regel weniger wahrgenommen als der ursprüngliche Aufreger. Auch das können wir messen: In unserem Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles geben 68 Prozent der Verbraucher an, von der Ankündigung etwas mitbekommen zu haben, dass Adidas die Mieten für seine Filialen nicht zahlen will. Von der Entschuldigung selbst haben dagegen nur 48 Prozent gehört.