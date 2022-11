Jüngere Verbrauchergruppen scheinen auf die Entscheidung des Unternehmens besser zu reagieren als ältere Zielgruppen. Zwar litt die Wahrnehmung der Marke in der Zielgruppe der bis-30-Jährigen Markenkenner im Beobachtungszeitraum am deutlichsten, doch erholt sich die Markenwahrnehmung hier auch am schnellsten. Hatten am 25. August 2022 noch 60 Prozent der bis-30-Jährigen einen positiven Eindruck von Adidas, lag dieser Wert in der Zielgruppe am 25. Oktober 2022 nur noch bei 42 Prozent. In den letzten Tagen erholte sich der Wert allerdings sehr schnell, sodass Anfang November wieder die Hälfte der deutschen Verbraucher bis 30 einen positiven Eindruck von der Marke haben. Ähnlich sieht es mit der Kaufabsicht in der Gruppe der bis-30-Jährigen aus. Auch in den älteren Altersgruppen erholen sich die Markenwerte unter Kennern der Marke wieder, die Diskussionen um die Äußerungen von West und das Ende der Zusammenarbeit haben sich hier insgesamt allerdings weniger deutlich ausgewirkt.