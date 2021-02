Der Vorwurf, Adidas hätte für sich Sportarten mit hohem Potenzial vereinnahmt, während für Reebok Nischen wie Crossfit, Spartan Race oder die Kampfsportserie Ultimate Fighting Championchip übrig blieben, scheint nicht aus der Luft gegriffen: Während in den USA die Adidas-Kaufinteressierten unter den Markenkennern seit 2013 fast kontinuierlich mehr geworden sind, hat Reebok in dieser Kategorie sogar etwas verloren.



Die Anzahl der tatsächlichen Kunden spiegelt die fehlende Weiterentwicklung der Marke Reebok wider. Reebok-Produkte werden in den USA von weniger Menschen gekauft als Puma und New Balance, ganz zu schweigen von Adidas und Nike, die in dieser Hinsicht mit Abstand vorne liegen. In Deutschland ist die Situation Reeboks ähnlich, wobei die Marke hier noch leicht vor New Balance liegt.