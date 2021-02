Wollen Rewe, Edeka und die Discounter potenzielle Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger gewinnen, könnten sie sich also bei Denn‘s Inspirationen holen. Während Rewe, Edeka und Alnatura in dieser Zielgruppe ihre Attraktivität seit April 2020 nicht oder nur wenig steigern konnten, ist genau das dem Biomarkt in hohem Maße gelungen.



Die meisten Marken im Lebensmitteleinzelhandel werden als potenzielle Arbeitgeber übrigens von Frauen etwas oder deutlich besser bewertet als von Männern. Edeka und Rewe sind seltene Ausnahmen, die als Arbeitgeber für Frauen und Männer nahezu gleich attraktiv erscheinen.