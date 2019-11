Lidl und Aldi haben es in Großbritannien also geschafft, Kunden zu gewinnen, die einerseits auf ihre Finanzen achten und andererseits Interesse an guten Lebensmitteln haben. Beide Bedürfnisse können die Discounter erfüllen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Aldi und Lidl unter den Lebensmitteleinzelhändlern in Großbritannien aktuell die größte Kundenzufriedenheit sowie die größte Weiterempfehlungsbereitschaft erzeugen (Antworten der Markenkenner). Und vor allem Aldi ist schon längst an den meisten Konkurrenten vorbeigezogen: 16 Prozent aller Briten geben an, sich beim nächsten Einkauf für Aldi zu entscheiden. Nur die Supermarktkette Tesco (die auch die meisten Kunden und Filialen hat) wird hier noch häufiger genannt.