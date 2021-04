In 17 Märkten haben wir Verbraucher gefragt, ob sie während der Pandemie mehr (oder weniger) Alkohol trinken als zuvor. Fast überall geben mehr Menschen an, ihren Alkoholkonsum gesteigert zu haben, als Menschen angeben, seltener zu trinken. Mit vier Ausnahmen: Mexiko, Dänemark, Schweden und Deutschland. Nur elf Prozent der Deutschen geben an, mehr Alkohol zu trinken, während 13 Prozent ihren Alkoholkonsum reduziert haben. In Großbritannien hingegen geben 24 Prozent der Verbraucher an, während der Pandemie öfter zur Flasche zu greifen. Am stärksten haben sich die Trinkgewohnheiten in Indien (29 Prozent trinken öfter) und China (27 Prozent) verändert.