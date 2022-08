Der Baumarkt-Riese ist bei weitem nicht das erste Unternehmen, das Papierwerbung hinter sich lässt, bereits Versandhändler Otto und Ikea verzichteten in den letzten Jahren auf Papierkataloge. Neben veränderten Konsum- und Informationsverhalten der Verbraucher begründet OBI die Entscheidung vor allem mit Papier-Knappheit und den Umweltschäden durch die Papier-Industrie. Mit seiner Online-Präsenz will das Unternehmen zunehmend jüngere Verbraucher ansprechen. Ein Blick auf die Zahlen unseres Markenmonitors YouGov BrandIndex zeigt, dass die Strategie aufzugehen scheint: In den letzten drei Monaten stieg in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen der Anteil jener, die OBI für den nächsten Kauf in Betracht ziehen. Einen merklichen Anstieg der Consideration in der Zielgruppe gab es zudem im Zeitraum der Verkündung des Prospektwerbung-Endes und des Kampagnenstarts rund um die heyOBI-App. Im Juni zeigen unsere Daten die höchste Consideration für die Marke unter Markenkennern in der Altersgruppe in den letzten 12 Monaten, gemeinsam mit einem Anstieg der Werbewahrnehmung in der Zielgruppe. Inwieweit sich diese Aufmerksamkeit in Neu-Kundschaft unter den Jüngeren umwandeln wird, zeigen die nächsten Monate.