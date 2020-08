Der bisherige Aufsteiger des Jahres 2020 im Schoko-Segment: Knoppers. Die Schoko-Nusswaffel von August Storck, die es inzwischen auch als Riegel gibt, verkauft sich seit Juni so gut wie vorher das ganze Jahr nicht. In der Kundenzahl hat Knoppers im März Snickers überholt und ist in Deutschland damit zurzeit erfolgreicher als alle in Deutschland erhältlichen Süßwaren-Marken des US-amerikanischen Mars-Konzerns – was sicher auch daran liegt, dass Knoppers in diesem Jahr unter den Kennern der jeweiligen Marken deutlich mehr Werbewahrnehmung erzeugt hat als Snickers, Mars und Co.