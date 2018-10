Wenn Discounter auf ihrem Parkplatz eine Tankstelle einrichten, an der lediglich per EC-Karte getankt werden kann und es sonst nichts zu kaufen gibt, sollte man meinen, der Kraftstoff sei dort besonders günstig. Und tatsächlich ist das auch einer der Hauptgründe, warum Menschen Interesse am Tanken auf einem Supermarktparkplatz haben und den uns YouGov Profiles liefert: Niedrige Preise. Ein weiterer (nicht ganz so wichtiger): Zeitersparnis.