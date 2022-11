Die jungen Black-Friday-Shopper wünschen sich zudem benutzerfreundliche Shopping-Apps von Geschäften und Unternehmen. Über die Jahre hinweg hat auch das Thema Social Shopping immer mehr an Bedeutung gewonnen. Gaben vor zwei Jahren nur etwa drei von zehn Verbrauchern in Deutschland an, sie würden an Black Friday besondere Rabattaktionen in sozialen Netzwerken nutzen, sagen dies inzwischen 36 Prozent. Unter diesjährigen Black-Friday-Shoppern nutzt die Mehrheit Facebook, Instagram und YouTube - breit angelegte Black-Friday-Angebote auf den sozialen Netzwerken dürften daher die Black-Friday-Shopper gut ansprechen.