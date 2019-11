In deutschen Innenstädten und Einkaufszentren wird es bald noch mehr Handyläden geben. Der chinesische Hersteller Xiaomi hat erste Ladenlokale angemietet. In der Schweiz wurde kürzlich ein Flagship Store eröffnet – eine Mischung aus Apple Store und Media Markt, denn während Smartphones und Tablets im Mittelpunkt stehen, gibt es auch E-Roller, smarte Deckenleuchten und viele weitere Elektronikprodukte von der Marke. Ein Deutschlandstart der Marke Vivo kündigt sich ebenfalls an. Erste Fans haben die chinesischen Smartphone-Hersteller in Deutschland schon. Anhand von YouGov-Daten können wir mehr über diese Early Adopter erfahren.