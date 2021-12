Die zweite Dezemberhälfte ist immer der Zeitraum in unseren täglichen Befragungen, in dem die meisten Verbraucher angeben, sich an Werbung von Schokoladenmarken zu erinnern, die sie in den vorangegangenen zwei Wochen wahrgenommen haben. Am häufigsten wahrgenommen wird zu dieser Zeit Werbung von Milka – fast ein Fünftel der Befragten erinnert sich daran. Lindt, auf dem zweiten Platz, erreicht mit seiner Werbung etwa ähnlich viele Erwachsenen in Deutschland.