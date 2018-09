Kein anderer Sportartikelhändler erreicht im YouGov-Markenmonitor BrandIndex unter seinen Kennern einen so großen Anteil an potenziellen Neukunden. Allerdings sind diese Zielgruppen in absoluten Zahlen bei Decathlon kleiner als etwa bei Globetrotter oder Runners Point, was wiederum auf die Bekanntheit zurückfällt.